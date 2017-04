Netflix nyní ve spořičích obrazovky propaguje své značkové seriály

Netflix velmi potichu spustil v chytrých televizích novou funkci spořiče obrazovky. Kdykoliv se na nějakou dobu vzdálíte od filmu či seriálu, spustí se spořič, který nyní začne propagovat jeden ze značkových seriálů či dokumentů Netflixu.

Mnozí uživatelé se tím samozřejmě ihned pochlubili na Twitteru:

So Netflix does a new screensaver thing. I came back from the bathroom to this. And now all I want to do is start watch #5. I need help. pic.twitter.com/v51Qh7ELLZ

— Kyle Lemke (@UncleMoosePHD) 7. dubna 2017

There's now some kind of Netflix screensaver going on on my Fire TV. How long has that been a thing? pic.twitter.com/e7KCi8yHtB

— Lauryn McBadger (@BadgerSpanner) 6. dubna 2017

Sidebar; i woke up at 2am with this Netflix screensaver on my tv. pic.twitter.com/96vhpQdxfq

— coloured lionness 🦁 (@iiB_Fee) 6. dubna 2017

Netflix se později nechal slyšet, že se tato funkce po krátké době testování začíná šířit do všech zařízení, podporujících tuto platformu. To znamená, že se reklamní spořiče objeví mimo chytrých televizí a konzolí i na dalších zařízeních, jako jsou mobilní telefony či počítače.