Nejprodávanější hry na Steamu v roce 2016? Bodovaly klasiky i novinky

Valve, provozovatel největšího obchodu s hrami Steam, zveřejnilo seznam nejvýdělečnějších her v roce 2016. Sice nejsou seřazeny v přesném pořadí, ale pouze roztříděny do několika odstupňovaných kategorií, pro představu nám to stačí.



Dvanáctka nejvýdělečnějších her roku 2016 (zdroj: Steam)

Mezi dvanáct nejúspěšnějších her se dostaly jak novinky z roku 2016 (The Division, Civilization VI, Witcher 3 či Dark Souls 3), tak aktuální stálice – Dota 2 a CS:GO. U nich je zisk generován především prostřednictvím nákupů herních předmětů. Do této společnosti, zařazené do kategorie platina, se potom přidal i kontroverzní No Man’s sky.



Dalších dvanáct her, které vydělaly v loňském roce nejvíc (zdroj: Steam)

Druhá, zlatá, kategorie potom obsahuje loňské novinky ARK, King of Hill či Stellaris, ale třeba i starší Team Fortress 2 nebo Armu 3 s českými kořeny. Do dalších dvou skupin jsou potom roztříděny další desítky her a celkem zde najdeme nejvýdělečnějších sto titulů. Které hry loňského roku zaujali vás? Podělte se v diskuzi.

