Na webu se potuluje instalační ISO odlehčeného Windows 10 Cloud, vyzkoušet jej můžete hned

Na konci ledna jsme psali o přípravách Microsoftu na vydání speciální verze Windows 10, která by tak trochu navázala na někdejší pokus Windows RT. Umožňovala by pouze spouštění aplikací z Windows Store a určena by byla pro kompaktní zařízení jako jsou tablety. Na webu se nyní objevilo instalační médium Windows 10 z programu Insider, které mimo jiné obsahuje také možnost instalovat Windows 10 Cloud. Právě pod tímto názvem se o chystané verzi systému hovoří.



V instalačním průvodci najdete také možnost Windows 10 Cloud

Na první pohled se systém určený primárně pro zařízení s procesory ARM nijak neliší od běžného desktopového Windows 10. Najdeme zde všechny známé aplikace, asistentku Cortanu a především Windows Store. Právě ten je jediným místem, jak do systému dostat novou aplikaci.



Na první pohled není možné systém odlišit od běžného Windows 10. Zarazí vás až chybová hláška při pokusu spustit standardní aplikaci

Pokud se pokusíte spustit běžný Win32 program, narazíte pouze na chybovou hlášku o nekompatibilním systému. To se mimochodem stane i při spouštění některých systémových aplikací jako je příkazová řádka nebo Editor registru.



Testovací sestavení se hlásí jako běžný Windows 10 Pro Insider Preview

Na možnost vyzkoušet Windows 10 Cloud upozornil web Windows10update, kde také najdete případný odkaz na stažení instalačního média. Je však nutné říct, že nelze ověřit pravost instalačního média a vyloučit tím pouhou upravenou instalaci běžného Insider sestavení.

