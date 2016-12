Microsoft chce postavit „světový graf“ – obří databázi každého místa na planetě

Mapy od Microsoftu budou i nadále používat službu Here, obě strany totiž prodloužily mnohaletý kontrakt. To se nepřímo dotýká i tuzemské služby Mapy.cz, která od Microsoftu přebírá satelitní a letecké snímky v zemích, kde nemá vlastní data (ČR a Slovensko) nebo letecké snímky od ostatních partnerů (třeba Rakousko).



Bing Maps od Microsoftu nabízejí slušné automapy od Here, ale třeba u satelitních a leteckých snímků to i po letech skřípe a jedná se o slepenec různě starých a kvalitních dat

Prodloužením spolupráce obou firem to ale nekončí, Microsoft totiž na svém blogu zároveň oznámil, že by rád postavil world graph. Podobných grafů je plný internet, jedná se totiž o faktografické databáze. Vyhledávače používají znalostní grafy (knowledge graph), takže když do Googlu nebo Bingu zadáte slovíčko mango, nezobrazí se pouze stránky z indexu, ale i popisné informace o mangu, protože prohlížeč díky znalostnímu grafu pochopil, že se jedná o exotické ovoce.

Světový graf od Microsoftu by měl fungovat podobně, ale bude dávat význam geografickým místům. A to nejen v tom smyslu, že bude Microsoft vědět, co je na adrese XYZ, ale dodá i širší kontextové informace včetně aktuálního počasí aj.

Ucelenou službu pak použije jak ve svých vlastních aplikacích, tak v rámci svých služeb pro vývojáře na cloudovém hostingu Azure.

Mapové služby Microsoftu jsou srovnatelné třeba s Googlem na severoamerickém kontinentu, ale ve světě už to taková sláva není – krásným příkladem budiž i Česko, kde Bing Maps nedosahují takových kvalit jako konkurence. Platí to zejména o kvalitě leteckých snímků, absenci Streetside (Street View od Microsoftu) aj.

Aby se to (snad) zlepšilo, Microsoft nebude budovat světový graf sám, ale na pomoc si vezme právě Here, TomTom a Esri, které patří k největším světovým dodavatelům profesionálních systémů GIS.