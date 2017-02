Marná snaha: Britští operátoři spustili rozsáhlou protipirátskou kampaň

Britští operátoři v čele se Sky spustili novou protipirátskou kampaň Get it right a rozesílají všem hříšníkům, kteří používají BitTorrent, e-mail, ve kterých klienty varují, ať už to nedělají a v případě opakování neprodleně odstraní patřičný software.



„Tvorbou své knihy jsem strávila 330+ hodin. Získejte ji legitimním způsobem,“ píše jedna z tváří protipirátské kampaně

Nejedná se přitom o hrozbu odpojení od internetu nebo žalobu, ale o edukaci. Operátoři doufají v to, že si mnozí uživatelé BitTorrentu ani neuvědomují, že by mohli poškozovat něčí práva, a tak vysvětlují, kdo kvůli pirátství přichází o příjmy a že existují zcela legální zdroje, jak získat film, epizodu seriálu aj., aniž by kohokoliv poškodili.

Zatímco v případě muziky s nástupem hudebních streamovacích služeb míra pirátství poklesla, i když nyní si zase hudebníci stěžují, že dostávají nízké poplatky, u filmů je situace stále jiná. V USA sice warezu směle konkuruje Netflix, jakmile na sklonku roku nastane období screenerů, globální internetová komunita je stahuje jak divá.