Kutil si postavil iPhone 6S z náhradních dílů. V Číně sehnal všechno

Na Živě.cz si v rámci kutilského seriálu stavíme meteostanici, roboty či turistickou GPS. A využíváme k tomu elektronické součástky nakupované přes eBay z Číny. Autor kutilského blogu Strange Parts šel ale ještě daleko dál – chtěl si postavit vlastní iPhone 6S. A kupodivu se mu to podařilo! Ve výsledku součástky stály jen asi 300 dolarů, tj. cca 7 500 Kč, což se může jevit oproti běžné ceně dosahující téměř 18 000 Kč jako sen.

Jenže moc jednoduché to samozřejmě nebylo. Autor tímto projektem strávil několik měsíců, nakonec se do Číny vydal osobně a za součástky celkově utratil přes tisíc dolarů, protože nezřídka postupoval metodou pokus-omyl anebo nebylo možné koupit součástku jen po jednom kusu.

Jeho úspěšný pokus odhaluje fascinující trh s elektronikou v čínském Šen-čenu. Seženete zde opravdu všechno. Obchoduje se zde jak s novými součástkami, tak s použitými z rozebraných telefonů určených k likvidaci. Vše koupíte na trzích přímo ve městě, případně i na ulici. Malé stánky zpravidla obsluhují prodejci s velmi dobrými znalostmi.

V malých dílnách vám případně součástky zkompletují na míru. To byl například případ dotykového displeje, který autor nekoupil vcelku, ale po vrstvách! Ty se získají buď nové nebo z poškozených displejů, poté se zkompletují, v malé „troubě“ se vrstvy pod tlakem spojí k sobě a ve vývěvě se vysají veškeré bublinky vzduchu z mezivrstev. To vše v miniaturní dílničce přímo na trhu.

Největší problém je pochopitelně základní deska. Teoreticky by bylo možné koupit samostatný panel a do něj dokoupit jednotlivé čipy. Ale bylo by to velmi náročné (ne nemožné), navíc by byl poté problém se softwarem. A tak se autor rozhodl koupit osazenou základní desku vykuchanou z originálního poškozeného iPhonu 6S. Stačilo zajít na trh...

Kryt, displej, baterie, fotoaparát, tlačítka... je to v podstatě skládačka, ale pár hodin kompletace součástek zabere. Nakonec se to povedlo, iPhone fungoval. A aby bylo dílo dokonáno k dokonalosti, pořídil i krabičku s návody, nabíječkou a datovým kabelem. Výsledek by lajk od originálního iPhonu zřejmě nepoznal.