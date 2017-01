Kdy to praskne tentokrát? Bitcoin po třech letech opět překonal magickou hranici 1 000 USD za kus

Bitcoinu se média naposledy velkou měrou zabývala před třemi lety, kdy se jeho cena na sklonku roku 2013 vyšplhala přes tisíc dolarů za kus. Mnozí na tom tehdy vydělali a mnozí prodělali, kurz totiž poté začal strmě klesat až na polovinu.



Vývoj kurzu bitcoinu k americkému dolaru za celou dobu existence elektronické měny a v posledních dvanácti měsících

Zhruba před rokem nicméně bitcoin začal opět růst a zatímco se novoroční Česko probouzelo z divokého dýchánku, kurz na mnoha burzách opět překonal magickou tisícidolarovou hranici. Tentokrát je to přitom růst dlouhodobější a tedy i stabilnější – střemhlav začal růst až v posledních týdnech, takže kdo ví, novoroční bublina by mohla překonat i tu z podzimu 2013.



Tržní hodnota celého bitcoinového systému díky rostoucí ceně překonala 16,4 miliard amerických dolarů, což je více než při bublině z roku 2013, protože je zároveň v oběhu mnohem více bitcoinů.

Nové bitcoiny se dostávají do oběhu automaticky tzv. těžbou – ověřováním bitcoinových transakcí a jejich zápisem do tzv. blockchainu, což je obří distribuovaná účetní kniha celého systému. Ačkoliv se do těžby bitcoinů může zapojit každý nadšenec, aby vůbec něco vytěžil, bude potřebovat farmu výkonných počítačů s GPU. Samo těžení je tedy energeticky a tedy i finančně náročné.