Kanadští vědci vyrobili nejmenšího sněhuláka na světě

Na sklonku minulého týdne napadl na mnoha místech Česka čerstvý sníh a děti si konečně mohly postavit sněhuláka. Sněhuláky milují i výzkumníci z kanadské Western University, tamní laboratoř Wester Nanobafrication Facility se totiž na svém blogu pochlubila pravděpodobně nejmenším sněžným mužem na světě, které kdy lidstvo vyrobilo.

In honor of #wintersolstice, here's the world's smallest snowman, less than 3 microns tall. https://t.co/lQKvtAz6md pic.twitter.com/cDx1Vp4MfU — Corey S. Powell (@coreyspowell) 21. prosince 2016

Pochopitelně nepoužili sníh, jejich sněhulák je totiž mnohem menší než i ta nejmenší sněhová vločka. Namísto toho vědci uplácali tři koule z oxidu křemičitého, poskládali je na sebe a hotová postavička měří necelé tři mikrometry.



Takového sněhuláka na zahradě neuválíte

Co to znamená v praxi? Pro srovnání se nabízí třeba lidský vlas, který alespoň podle Wikipedie dosahuje tloušťky 42-95 mikrometrů. Sněhulák je tedy až třicetkrát menší. Rozměry jeho jednotlivých částí se pak počítají na desítky nanometrů, vědci totiž dokázali do oxidu křemičitého vytesat i oči, nos a úsměv.

Dokázali to díky technologii elektronové litografie, kdy stavební hmotu ozařuje podobně jako třeba laser svazek elektronů, který do ní vypálí jakýkoliv kýžený tvar.