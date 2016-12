Jak to, že o nás toho Facebook tolik ví? Nakupuje informace u partnerů

Setkal se s tím už asi každý. Něco vyhledáte v Googlu, anebo si objednáte nějakou věc na eBayi, načež začnete narážet na podobné reklamní nabídky napříč internetem a sociálními sítěmi.

Mám s tím bohaté zkušenosti od chvíle, co jsem na eBayi koupil své první Arduino. Od té doby prakticky na každé stránce s reklamou od Googlu, ale i na Facebooku, narážím na další a další Arduina, integrované obvody, senzory… A pokaždé zvítězí obchodník a já koupím zase nějakou novou cetku za dolar.

Takto cílená kontextová reklama tedy opravdu funguje, i když čas od času způsobí i nějakou tu nepříjemnost. To tehdy, když na Googlu hledáte něco skutečně atypického – třebas „menstruační kalíšek,“ na který jste narazili v diskuzi na Twitteru a pro znalost kontextu chcete vědět, oč se proboha jedná, načež se vám začnou po celý týden zobrazovat v práci i doma téměř výhradně reklamní bannery na menstruační kalíšky.

Především v Americe si však nyní začínají média všímat ještě jedné věci. O cílené kontextové reklamě víme, nicméně jak se vlastně do toho Facebooku dostane? Facebook o nás může sbírat informace kdekoliv na webu, kde je i jeho analytický kód, což dnes díky jeho všemožných widgetům platí prakticky o každé druhé stránce.



Facebook a jeho cizí zdroje dat o nás

Stejně tak ale největší sociální síť světa sbírá dodatečné informace o svých ovečkách od partnerských poskytovatelů dat. Není to nic tajného, málokdo o tom ale ví. Přitom stačí navštívit tuto stránku, kde najdete výčet spolupracujících agentur.

No a tito partneři mají své vlastní sítě, odkud o nás čerpají informace, čili když půjdeme hlouběji a hlouběji, nakonec skončíme přesně u těch zaškrtávacích políček typu „Souhlasím s využití údajů pro reklamní účely,“ které straší u kdejakého formuláře na webu.

Podle zmíněného seznamu partnerů na Facebooku sice chybí podobní poskytovatele z Česka, těžko ale říci, jestli to v dnešním globalizovaném světě hraje ještě nějakou roli. ProPublica, která tento sběr informací připomněla, zároveň upozorňuje, že ukončení souhlasu se sběrem takových informací není často vůbec jednoduché. Facebook se sice dušuje, že každý z jeho partnerů musí mít na svém webu formulář, který to umožní, ProPublica nicméně zmiňuje třeba Datalogix (Oracle Data Cloud), který pro odstranění z databáze požaduje tištěnou kopii osobního průkazu a celý proces je tedy krajně zdlouhavý, jsou s ním spojené určité náklady a zcela oprávněně i jakákoliv nechuť posílat jakési soukromé firmě kopii třeba občanského průkazu.

Jsou to nicméně opravdu osobní data, která budou v budoucnosti dle mnohých hrát stále větší roli. Ekonomičtí experti Microsoftu například předpovídají, že se v příštích desetiletích z osobních dat stane vlastně měna, za kterou budeme dostávat služby. Ostatně děje se to už dnes. Takový Google, zmíněný Facebook a vlastně i další komunitní a sociální sítě nabízejí své služby zdarma právě za to, že je plníme vlastními daty. Jednoho dne za nás ale za informace a fotky z dovolené někdo zaplatí třeba i účet za elektřinu.