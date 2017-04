Jak se dál bude vyvíjet Facebook: přibyde botů a virtuální realita

Právě probíhá výroční vývojářská konference Facebooku F8. Dvoudenní akce má za sebou první den, v rámci kterého proběhla také úvodní keynote šéfa Facebooku Marka Zuckerberga. Ten nastínil, jakým směrem se Facebook bude v příštích letech rozvíjet. A hlavním tématem v tomto směru byla rozšířená a virtuální realita.

Mark Zuckerberg věří, že za pár let začnou některé fyzické objekty nahrazovat jejich digitální kopie a že rozšířená realita postupně dostane z her i do běžného života. Ve Facebooku proto už usilovně pracují na platformě, která umožní na základě rozšířené reality stavět nové funkce a aplikace.

Základem rozšířené reality je perfektní „vidění“ reálné scény a rozpoznávání objektů v nich. Ve Facebooku tuto problematiku řeší a už jsou docela daleko. A postupně některé funkce uvolňuje do reálných produktů - například mapování obličejů a možnost jejich doplnění o virtuální objekty v aktuální aplikaci Messengeru.

Související kapitolou je virtuální realita. Ve Facebooku věří, že si uživatelé v budoucnu rádi dávat na oči headsety a vydávat se do virtuálního světa. Novým výchozím místem jejich procházek má být Facebook Spaces. Nová platforma pro virtuální realitu, ve které bude možné pobývat ve virtuálním prostoru s ostatními uživateli Facebooku. A samozřejmě zde mohou vznikat nové aplikace.

S ostatními uživateli můžete ve virtuálním prostoru prostě jen komunikovat, nebo hrát hry, případně spoluvytvářet virtuální prostor, ve kterém se společně nacházíte. Uživatelé jsou ve virtuálním prostoru vyobrazeni jako avatary, které si mohou podle svého přizpůsobit. Spaces už není jen nějaká vzdálená vize, ale platforma byla uvolněna pro betatestování. Ale těžko říct, jestli tomu uživatelé přijdou někdy na chuť...

Další směr, kterým se Facebook ubírá a chce ke společnému úsilí přimět i vývojáře, je Messenger. Komunikátor každý měsíc použije přes 1,2 miliardy lidí a počet uživatelů stále rychle roste. Už loni Facebook platformu otevřel botům, neboli automatizovaným komunikačním aplikacím. A prý jich přibývá a jsou velmi úspěšné, jenže uživatelé mají často problém je najít.

A tak přichází nové nástroje, jak boty k uživatelům dostat – zaprvé se budou v Messengeru doporučovat, což znamená další panel, který bude v aplikaci narušovat výpis konverzací. A zadruhé to budou QR kódy - ty mohou tvůrci umístit kamkoli, ať už do prodejny či na webovou stránku. Naskenováním telefonem se ihned dostanete do konverzace s botem.