Jack Dorsey se zeptal komunity, na čem má Twitter pracovat v roce 2017. Možná se dočkáme možnosti dodatečných úprav

Šéf Twitteru Jack Dorsey se na svém profilu zeptal široké komunity, co by si od služby přáli do nového roku. Během několika okamžiku se stránka zaplnila reakcemi s hromadou vysněných funkcí. The Verge si všímá třeba opakujících se žádostí, abychom mohli tweety dodatečně upravovat. Dorsey s tím souhlasí a nepřímo potvrzuje, že o tom uvažují i v Twitteru.

Following in the footsteps of Brian Chesky: what's the most important thing you want to see Twitter improve or create in 2017? #Twitter2017 — jack (@jack) 29. prosince 2016

Nebude to ale nic jednoduchého a zatím není jisté, jestli by se jako na tradičních sociálních sítích jednalo o dodatečnou úpravu prakticky kdykoliv, anebo jen o funkci opravy překlepů, kdy po odeslání tweetu budete mít pár chvil na to, než bude definitivně vypálen do internetu. Ostatně podobně funguje třeba Gmail, který po odeslání e-mailu dává odesílateli pár sekund na to, než jej skutečně zpracuje, takže máme čas odeslání ještě přerušit.

@howardlindzon not sure why you're quoting this tweet but yes, a form of edit is def needed. But for everyone, not just those w badges — jack (@jack) 29. prosince 2016

Objevily se ale i další nápady. Lidé například chtějí automaticky odznáčky ověřených osob s tím, že by o verifikaci uživatelé teprve přicházeli, pokud by se ukázalo, že se jedná o falešné účty. A pak už je to klasika. Lidem vadí na síti náckové, trollové a ostatní, kteří sociální sítě zneužívají jen k šíření své propagandy.