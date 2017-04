Hoax, nebo pravda? Google spustil fact-checking ve výsledcích vyhledávání

Google po několikaměsíčním testování spustil na globální úrovni označování ověřených faktů. Pokud nyní do vyhledávače zadáte dotaz na kontroverzní téma, které již prošlo tzv. fact-checkingem, Google u výsledku řekne, zda se jedná o pravdu či lež a dodá odkaz na analýzu.



Takto vypadá ověření pravdivosti v praxi. Tvrzení, že Facebook zveřejní všechny příspěvky je hoax, takže pod textem najdeme označení false

V české mutaci zatím můžete u článků narazit na krkolomné označení Ověřené fakty. Za tímto štítkem následuje odkaz na zdroj ověřování a také to, zda se jedná o pravdivý či nepravdivý výrok. Kromě False či True však může zobrazit Google i další stupně – Hard to categorize, Mostly false, Half true, Mostly true.

Ověřování faktů samozřejmě neprovádí Google sám, ale spolupracuje s nezávislými organizace, které se na tento typ žurnalistiky zaměřují. Mezi zapojenými projekty najdeme 115 organizací s českým zastoupením – webem Demagog.cz, jenž se věnuje primárně politickému fact-checkingu.



Mezi organizacemi, které se mohou do projektu zapojit, najdeme i český Demagog.cz

