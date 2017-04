Google: Webové benchmarky škodí. Končíme s Octane a ostatní by nás měli následovat

Google oznámil ukončení podpory svého javascriptového benchmarku Octane a nepřímo ke stejnému kroku vyzval i ostatní. Hlavním důvodem má být to, že podobné testy výkonu prohlížečů přestaly plnit svoji roli, vývojáři se totiž v posledních letech soustředili na dosažení vyššího skóre v Octane takovou měrou, že to mělo neblahé dopady na web.

Stručně řečeno, prohlížeče jsou dnes podle Googlu lépe optimalizované pro Octane než pro reálný internet a někdy to prý skutečně škodí a běžné weby mohou být dokonce pomalejší. Proč? Octane měl totiž sloužit jen jako referenční benchmark, není totiž obrazem reality. Takže v důsledku lepší výsledky v Octane nemusí mít nic společného s tím, jak se bude prohlížeči dařit v reálném provozu.

Octane je sice i nadále dostupný na GitHubu, ale s upozorněním, že jeho vývoj skončil a autoři webových prohlížečů by na něj neměli brát ohledy. A stejně tak marketingová oddělení firem, která by se snad chtěla pochlubit, že je to právě jejich prohlížeč, který v tomto testu dosáhl nejvyššího skóre.

Google přiznává, že náhradní měřící technologie zatím neexistuje, smiřme se tedy s tím, že éra testů, které vyplivnou jednoduše vyjádřitelné číslo, prostě končí. Ostatně mnozí na stejném základu zpochybňují i jiné benchmarky včetně těch mobilních, které mají vyjádřit, jak na tom jsou různé mobilní čipsety. Jelikož výrobci telefonů často optimalizují firmware, aby v podobném benchmarku jejich telefon dopadl co nejlépe, zůstává otázkou, jak je tomu v reálné situaci, která prostě není benchmark. Právě na toto Google upozorňuje.