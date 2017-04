Google AutoDraw: Nakreslete myší dvě kola a Google sám dokreslí bicykl

Google se loni na podzim pochlubil sérií jednoduchých ukázek A.I. Experiments, pomocí kterých chtěl běžným smrtelníkům demonstrovat, k čemu všemu se dá využít strojové učení a neuronové sítě.

Jedním z nich byl i Quick, Draw!, kdy program sledoval, co kreslíte myší nebo prstem v prohlížeči a pokoušel se to identifikovat. Zatímco pro surfaře to byla zábava, umělá inteligence v pozadí se s každou takovou čáranicí učila, jak které vědci vypadají.

Nyní se Google pochlubil s poněkud praktičtější aplikací AutoDraw, která je na tomto strojovém učení postavená.

Auto Draw je docela propracovaný vektorový editor běžící v běžném webovém prohlížeči a to jak na desktopu, tak na mobilu a tabletu. Oproti těm ostatním se ale liší v tom, že má vedle běžných vektorových nástrojů i speciální inteligentní tužku.



AutoDraw v akci. Stačí něco kreslit a v liště výše se začnou zobrazovat návrhy

Když touto tužkou budete kreslit jednoduché předměty, v pruhu výše se budou zobrazovat hotové malůvky, o kterých se umělá inteligence v pozadí domnívá, že je chcete nakreslit.

Když tedy začnete na monitoru čmárat od ruky kolo, zobrazí se jeho klipart výše, a když na něj klepnete, vaše čmáranice se v něj promění.