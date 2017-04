Facebook vyvíjí diktování pouhou myšlenkou. Chce dosáhnout rychlosti 100 slov za minutu

Elon Musk se na sklonku března pochlubil novým startupem Neuralink, pomocí kterého by jednou rád propojil lidskou mysl s počítačem. Alespoň trošku.

Americký vizionář ale není zdaleka jediný, minulý týden se totiž s něčím podobným pochlubil i Facebook na své konferenci F8. Jeho iniciativa se jmenuje „Typing by brain,“ přičemž výzkumníci z největší sociální sítě by tak rádi docílili psaní textu už pouhou myšlenkou.

V tomto směru se nejedná o nový výzkum, se stejným nápadem si totiž pohrávají vědci společně s lékaři z celého světa už celé roky, funkční systém by totiž pomohl všem nemohoucím.

Magazín IEEE Spectrum zmiňuje třeba studii z roku 2008 na pacientech s amyotrofickou laterální sklerózou (ALS), kteří docílili rychlosti 1,5-4,1 správných písmen za minutu, aniž by bylo třeba podstoupit invazivní zákrok.

Jen pro srovnání, se sondou vloženou přímo do mozku výkon dramaticky vzroste – vědci ze Stanfordu letos v únoru tímto způsobem dosáhli na 8 slov za minutu. Operace mozku je však vždy riskantní a cílem je spíše čtečka myšlenek třeba ve formě lehké čelenky.

Facebook chce jít také neinvazivní cestou a má poměrně smělé plány, rád by totiž pokořil metu 100 slov za minutu, což už téměř odpovídá běžné mluvě.

V každém případě se ale jedná o běh na velmi dlouhou trať, což ostatně platí i o Muskově Neuralinku, který chce své sondy dostat do lidského mozku třeba pomocí miniaturních senzorů skrze krevní řečiště. Prostě spolknete tabletu a připojíte se. Jestli to však bude za 10, 20, 50 nebo třeba 100 let, dnes netuší naprosto nikdo.