Facebook testuje novou zbraň proti lživým zprávám: alternativní zdroje

Že jsou lživé zprávy (tzv. fake news) a hoaxy závažný problém, Facebook ví. A také ví, že je zodpovědný za to, jak moc je lidé šíří. Mění proto způsob, jak služba prezentuje informace. Poslední možnou novinkou bude, že zahltí news feed lidí informacemi z co možná největšího množství zdrojů.

Facebook to myslí následovně – jakmile někdo nasdílí zpravodajský příspěvek, Facebook pod ním ukáže odkaz na články stejného tématu, ale od jiných zdrojů. Člověk by tak měl mít k dispozici možnost informaci si ověřit jinde pro případ, že by článek obsahoval manipulativní informace. Cílem je, aby se lidé více zamýšleli nad tím, co čtou a sdílí dál, ale zároveň nebyla zavedena cenzura.

„Mělo by to lidem poskytnout snadnější přístup k novým perspektivám a informacím, včetně článků od nezávislých pozorovatelů,“ píše produktová manažerka Facebooku Sara Su na blogu společnosti.

Facebook funkcí zatím testuje a není stoprocentně rozhodnutý, že ji nakonec spustí. Pokud se ale tak stane, váš news feed bude pravděpodobně dost zahlcený zpravodajskými příspěvky. Zvlášť pokud máte přátele, kteří je sdílí.

Facebook už v předchozích měsících nápady pro zlepšení fake news situace na své síti měl. Začal například spolupracovat s weby Politifact a FactCheck.org, které se ověřováním informací zabývají a spolupracují s velkými mediálními domy jako je ABC News. Uživatelé také budou moci lživé příspěvky sami označovat podobně jako závadný obsah.