Facebook smazal video vraždy dvě hodiny po uveřejnění. Je to pozdě, kaje se

Během svátečního víkendu publikoval na Facebooku muž z amerického Clevelandu video, ve kterém se svěřil s plánem spáchat vraždu. O dvě minuty později publikoval další video, ve kterém zastřelil jiného muže. O dalších pár minut poté zapnul živé vysílání a k vraždě se v něm přiznal. Facebook zareagoval a vše smazal, v tiskovém prohlášení ale zástupce služby Justin Osofsky omluvně sdělil, že reakce byla pomalá.

První video bylo publikováno v 11:09, daleko závažnější druhé video se záznamem vraždy v 11:11. O jedenáct minut později začalo pětiminutové živé vysílání vraha. Facebook z veřejné sítě vše odstranil v 13:22, tedy dvě hodiny a 11 minut po zveřejnění videa s vraždou.



Video s problematickým obsahem můžete nahlásit ke kontrole z kontextového menu příspěvku

Že by se takto extrémní videa s prezentací násilného trestního činu měla ze sítě odstranit, o tom asi není pochyb. Jak rychle by to ale mělo být? Facebook uznává, že by si sám představoval reakční dobu rychlejší. Jenže to není tak jednoduché – na takovou kontrolu ještě neexistuje umělá inteligence.

Facebook se musí spoléhat na to, že příspěvek nahlásí sami uživatelé a i takových je velké množství. Objevit mezi „prkotinami“ takto závažný obsah a dát mu prioritu není proto jednoduché.

Facebook uvádí, že kontrolu nahlášených příspěvků zajišťují řádově tisíce (bližší číslo neuvedl) pracovníků po celém světě, a to ve více než 40 jazycích. Tento konkrétní příspěvek byl prý poprvé nahlášen jako závadný až ve 12:59. Čistá reakční doba Facebooku by tak byla 23 minut. I to je podle zástupce firmy moc a budou se snažit tento čas ještě zkrátit.

Jenže co se dělo od publikace příspěvku do prvního nahlášení ve 12:59? Kolik zhlédnutí video mělo? To Facebook nezveřejnil. Pokud měl dotyčný muž jen velmi málo navázaných spojení a tudíž se jeho obsah zobrazil jen hrstce uživatelů, byla by to ta lepší varianta. Pokud by ale video mělo tisíce zhlédnutí a první nahlášení obsahu by přišlo až po necelých dvou hodinách, znamenalo by to, že uživatelé o této funkci nemají povědomí a že hlášení nevhodného obsahu v praxi moc dobře nefunguje.