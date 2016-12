Evropská komise obvinila Facebook: Při nákupu WhatsAppu jste nás podvedli

Evropská komise obvinila Facebook, že ji při miliardové akvizici komunikátoru WhatsApp tahal za nos. Podle komisařů Facebook slíbil, že po nákupu služby nespojí účty jedné osoby z obou služeb, podle zjištění však Facebook takový mechanizmus vyvíjel už v roce 2014.

Tato praxe se však nelíbila úřadům na ochranu osobních údajů z členských zemí EU, a tak si na podzim v otevřeném dopisu stěžovali přímo u WhatsAppu, který toto propojení skrze shodu telefonního čísla přerušil.

Komise to však nepřešla a nakonec přeci jen předala Facebooku formální stížnost, že nedodržel podmínky transakce. Sociální síť má nyní dostatek času na reakci, a pokud své počínání dostatečně nevysvětlí, mohla by ji stihnout tučná pokuta až do výše jednoho procenta ročních příjmů.

Podobná podmínka je u schvalování obřích akvizic poměrně častá. Využívání dat jedné služby druhou tak bylo na pořadu dne i při aktuálních schvalování akvizice LinkedInu Microsoftem. Ten navrhl, aby data mohli využívat i další, a neměl tak konkurenční (monopolní) výhodu.

Podobných střetů bude v každém případě přibývat, naše informační společnost se totiž postupně přesouvá do datové éry, ve které to budou právě námi generovaná data, která budou mít cenu zlata. Na tomto ekonomickém modelu je postavené třeba podnikání miliardového Googlu a podobných společností bude přibývat.

Podle některých vizí budou mít osobní data postupem času takovou cenu, že se z nich stane nové platidlo. Budeme dostávat všemožné služby za to, že poskytneme data. I to se už dnes děje, kdy máme k dispozici všemožné webové služby zdarma za to, že je používáme (generujeme data). Postupem času se tato nabídka přesune z internetu i do běžného světa.