Do Windows 10 se zjevně chystá herní mód pro maximální využití výkonu

Zarytí hráči počítačových her dostávají s příchodem operačního systému Windows 10 jeden dárek za druhým. Lepší podpora her, propojení s konzolí Xbox One a další chuťovky. A svítá na ještě lepší časy. Jeden z uživatelů na Twitteru si totiž ve vývojářské verzi nejnovějšího buildu systému všiml nové knihovny gamemode.dll. Ta by měla umožnit počítač optimalizovat pro co nejvyšší výkon.

.@h0x0d looks like Windows will adjust its resource allocation logic (for CPU/Gfx etc.) to prioritize the "Game" when running in "Game Mode"

— WalkingCat (@h0x0d) 28. prosince 2016

Tento „herní mód“ by měl podle všeho upravovat způsob, jakým procesor a grafická karta využívají zdroje během hraní náročné videohry a v zásadě vyždímat maximální výkon a nabídnout ho hře, nikoliv aplikacím na pozadí a dalším nepotřebným akcím.



Microsoft PC hráčům začíná vycházet stále více vstříc, podřizuje tomu služby i funkce Windows 10.

To by mělo zaručit, že se PC bude během hraní chovat v zásadě jako konzole a využívat veškerý svůj výkon pro hru, nikoliv další operace, které hraní brzdí a zpomalují. Microsoft tuto vychytávku zatím oficiálně nepotvrdil, ale dá se očekávat, že přijde s Creators Updatem.