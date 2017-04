Do Prahy se sjedou špičky v oboru strojového učení z Facebooku, Googlu, Microsoftu nebo IBM

Praha se 21. dubna stane s trochou nadsázky hlavním městem umělé inteligence, do jejího centra se totiž sjede hromada specialistů na strojové učení. Jmenovitě dorazí třeba šéf vývoje ve Facebooku Lars Backstroom, výzkumníci z IBM, Nvidie, Googlu, Microsoftu… Seznam přednášejících na konferenci Machine Learning Prague, která se protáhne až do neděle, je skutečně exkluzivní.

Konference, na které se organizačně podílí třeba tuzemský Seznam, obsadí pražskou Lucerna Cinema, CEVRO Institut a také NODE5 a také klub La Loca.

#MLPrague 2017 aneb když se do Prahy sjedou experti na machine learning

Big data, umělá inteligence a masivní paralelizace. Nejen to spojuje obor, který v posledních letech nabývá na významu a relevantnosti pro všechny, kdo se pohybují v oblasti digitálních technologií a marketingu. Machine learning. V Praze se letos v dubnu naskytne příležitost dozvědět se od expertů ze společností jako Google, Facebook, Microsoft nebo The New York Times o machine learning víc. Od 21. do 23. dubna bude sál Lucerna kousek od Václavského náměstí patřit druhému ročníku #MLPrague.



Unikátní konference, na které se dozvíte o machine learning v praxi, vystoupí necelá dvacítka řečníků z celého světa. Do Prahy zavítá například Lars Backstrom, technický ředitel z Facebooku, se svojí přednáškou ‘Serving a billion personalized news feeds’, Bradford Cross ze společnosti DCVC zahájí konferenci příspěvkem na téma ‘Vertical AI’ a mnoho dalších expertů ze zahraničí i z Česka. “Chtěli jsme do Prahy přivést ty, kteří o machine learning nejen mluví, ale ví, co to znamená v praxi. Chceme účastníkům nabídnout ty nejpovolanější řečníky a ty nejpodstatnější informace,” říká k obsazení jeviště během #MLPrague 2017 Jiří Materna.



Na letošním ročníku se můžete těšit na celkem 18 přednášek, 6 workshopů, 10 lightning talků a jednu panelovou diskuzi. Ale to není všechno. “Pro účastníky jsme připravili nejen velmi vydatný program plný know how a praxe, ale také dvě party, páteční welcome party a sobotní hlavní party, na kterých se mohou vzájemně potkat a pobavit se nejen o machine learning,” doplňuje k programu Šárka Štrossová.



Vstupenky na #MLPrague 2017 jsou stále k mání na www.mlprague.com, do 17. dubna si je možné koupit lístek samostatně na přednášky a workshopy nebo společně na obě části konference. Připomenout si můžete i loňský ročník (http://2016.mlprague.com).