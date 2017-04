Další únik poukazuje na skrytou kameru pod displejem iPhonu 8

O nové generaci iPhonu se spekuluje již delší dobu. Mluví se o tom, že Apple přesune TouchID na zadní stranu přístroje kvůli displeji, který bude pokrývat celou přední stranu. Větší smysl by bylo schovat TouchID pod displej, Samsung však od tohoto nápadu odstoupil na poslední chvíli a nevypadá to, že by do toho Apple moc spěchal.

Čerstvá vlna spekulací nyní mluví o tom, že by mohla společnost v osmé generaci iPhone přímo pod displej schovat kameru, čímž by eliminovala nutnost mít rámečky a displej by opravdu mohl být po celé ploše zařízení.

iDrop News dle této nové informace zpracovali pár renderů a musíme uznat, že vypadá iPhone 8 v podání grafika Benjamina Geskina zatraceně dobře. Zda se finální podoba telefonu té spekulované alespoň přiblíží, zjistíme v září letošního roku.