Chytrý reproduktor Google Home už podle hlasu pozná jednotlivé členy domácnosti a přizpůsobuje tak odpovědi

Google už nějakou dobu prodává chytrý reproduktor Home, který dokáže pomocí hlasového příkazu „Ok, Google“ odpověď na různé otázky a provádět různé úkoly, třeba v rámci vašeho kalendáře. To je ale v domácnosti trochu problém, protože členů je více. S čerstvou aktualizací to ale Google vyřešil.

Nová verze softwaru pro Google Home řeší připojení více účtů Google k jednomu zařízení Home, který se tak napojí na data jednotlivých uživatelů. Aby vše fungovalo, tak jak má, dokáže systém rozpoznat i jednotlivé uživatele dle jejich hlasu, takže když řekne otec „Ok Google, přidej mi na zítra do kalendáře na celý den golf“, nepřidá to do kalendáře jiného člena domácnosti, aniž by musel specifikovat, že jde o kalendář otce.

Tato vlastnost je extrémně důležitá při využívání těchto chytrých stanic v domácnostech, protože každý jsme jiná osobnost s jinou historií a zájmy. Už dávno Google používá personalizaci napříč různými službami, včetně hledání, takže v tomto případě jde jen o správnou hlasovou detekci toho, kdo se ptá a následného přizpůsobení odpovědí a reakce, stejně jako by to dělal jednotlivý uživatel na jeho osobním mobilním telefonu.