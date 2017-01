Chcete být v novém roce efektivnější? Hudební rádio Brain.fm slibuje, že vám pomůže

Kdekdo by dnes v hlučném openspacu i menší kanceláři nic neudělal, pokud by si po příchodu nenasadil sluchátka. Jenže co vlastně poslouchat? Spotify, Google a další sice nabízejí hromadu nerušivých hudebních stanic pro práci, nicméně po pár dnech je znáte nazpaměť a začnou vám spíše lézt na nervy.



Brain.fm je trošku jiné webové rádio. Má vám pomoci k soustředění na práci, v relaxaci a při spánku. Vyzkoušet si jej můžete zdarma, ale jinak se jedná o klasický model předplatného.

Služba Brain.fm na to jde trošku jinak. Na první pohled je to opět další internetové rádio s mobilní aplikací pro iPhone, nicméně stanice zde vypadají úplně jinak. Vyberete si, jestli se potřebujete soustředit, relaxovat, nebo spát, a klepnete na Play. Do sluchátek se vám pak začne linout počítačem generovaná muzika, která dle tvůrců služby pomůže mozek naladit na tu správnou vlnu, aby se z vás pro příští dvě hodiny staly hyperaktivní kancelářské krysy, které hned v pondělí dopoledne odpoví na všechny zapomenuté e-maily z konce roku.

Služba zdarma nabízí deset bezplatných seancí – poslechů, dále si už ale musíte zaplatit klasické předplatné, za které získáte i další výhody včetně sledování vašeho rozvoje, pokud vám muzika opravdu pomůže k vyšší produktivitě.