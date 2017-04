Chcete autonomní auto Googlu? Přestěhujte se do Arizony. Právě tam začíná největší veřejný test historie

Google na sklonku loňského roku představil nový startup Waymo, který dostal za úkol komercializovat jeho autonomní technologii automobilů. Google je sice ve vývoji strojového řidiče možná nejdále ze všech, na rozdíl od ostatních, třeba Uberu, však nikdy nesdělil, kdy a jestli vůbec se jeho technologii dostane k běžným spotřebitelům.

Waymo to má změnit, ačkoliv se i tak jedná o běh na dlouhou trať, protože chybí to nejdůležitější – legislativa.

Uplynulo několik měsíců a Waymo nyní dává jasně vědět, že novou politik ubere vážně, spouští totiž veřejné testy. Ty se nakonec právě kvůli regulaci neuskuteční v jeho domovské Kalifornii, ale v Arizoně – konkrétně ve Phoenixu.

Jeho obyvatelé mohou začít vyplňovat dotazník, a pokud si je startup Alphabetu vybere, do práce a do škol je začne vozit jeden z několika set upravených minivanů Chrysler Pacifica. Je to totiž právě prozíravý guvernér Arizony Doug Ducey, který chce z bohaté Kalifornie přetáhnout technologické titány do svého mnohem chudšího státu, a tak Arizona ořezává regulace na samotnou dřeň.

Díky tomu zde budou moci autonomní vozy řídit i běžní občané, kteří projdou výběrovým řízením a řádným školením. V mnoha ostatních státech USA, které umožňují testovací provoz autonomních vozů, by něco podobného bylo nepřípustné.