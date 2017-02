Česká protipirátská unie vs. Sledujuserialy.cz: Piráti slaví první velké vítězství

Česká pirátská strana slaví dílčí vítězství v kauze okolo webu sledujuserialy.cz. Katalog dlouhé měsíce nabízel streaming hromady pořadů, přičemž samotný zdroj videa byl mimo servery ČPS. Piráti tím chtěli poukázat na skutečnost, že embedovaný obsah je pouze odkazem a odkaz nemůže být zločin.

Toto jednání se však nelíbilo České protipirátské unii a rozhořela se právní bitva, která přinutila Piráty web pozastavit. Soud nicméně nyní trestní stíhání zastavil. Zatím nepravomocně.



Obživne opět katalog embedovaných seriálů?

Embedování autorsky chráněného díla se v minulosti opakovaně věnoval Soudní dvůr EU a rozhodl spíše nejednoznačně (1, 2). Evropský soud mimo jiné poukázal na fakt, že je třeba rozlišovat, pakliže web odkazuje za účelem zisku, či nikoliv. V tom prvním případě by si měl sám zjistit, zdali neodkazuje na ilegálně šířený obsah a tedy warez:

GS Media BV vs. Playboy (rozhodnutí soudního dvora v češtině) „…pokud je umístění hypertextových odkazů uskutečněno za účelem dosažení zisku, lze od autora takového umístění očekávat, že provede nezbytná ověření, aby se ujistil, že dotčené dílo není protiprávně zveřejněno na stránce, na kterou vedou uvedené hypertextové odkazy, takže je třeba předpokládat, že takové umístění je provedeno s plnou znalostí povahy ochrany uvedeného díla a případné absence souhlasu nositele autorského práva se zveřejněním na internetu…“

V podobném duchu nyní rozhodl i Městský soud pro Prahu 4, v jehož usnesení se mimo jiné píše:

Čeští piráti vs. Česká republika (rozhodnutí městského soudu) „…Vzhledem ke skutečnosti, že webové stránky nebyly provozovány za účelem zisku, musí být domněnka nevědomosti obviněné (ČPS) vyvrácena prokázáním toho, že věděla nebo vědět mohla, že použitý hypertextový odkaz zpřístupňuje protiprávně zveřejněné dílo na internetu, například na základě skutečnosti, že na to byla upozorněna nositeli autorského práva …“

Čeští Piráti na to však nebyli upozorněni majitelem práv, ale Českou protipirátskou unií, která v rámci trestního stíhání podle soudu nedokázala doložit, že majitele práv opravdu zastupuje.

Takže co to znamená v praxi? Sledujuserialy.cz byl nekomerční web, a tak by měl být na případné odkazování na warez upozorněn skutečnými majiteli práv a nikoliv organizací, která se za ně jen mediálně vydává.

Je to tedy vítězství pro Piráty? Tak napůl. V této kauze, zdá se, vyhráli, ale jak Soudní dvůr EU, tak ten městský potvrdily, že nelze odkazovat na vše, resp. že provozovatel webu musí na požádání odstranit obsah, který porušuje něčí práva, i když by se jednalo jen odkaz.