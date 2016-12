Bude Tesla fotovoltaický hegemon? Má mu k tomu pomoci Panasonic

Je to teprve pár týdnů, co akcionáři Tesla Motors odklepli akvizici SolarCity, která vyvíjí fotovoltaické panely, a už je tu první velká dohoda s klíčovým partnerem. Tesla by ráda se SolarCity vyvinula nové fotovoltaické moduly, které jednou promění v energeticky soběstačnou jednotku každý rodinný domek.

Elon Musk k tomu bude potřebovat vedle fotovoltaických panelů také své baterie a know-how, jak to všechno propojit do jednoho celku a vyrábět to ve velkém měřítku za akceptovatelnou cenu.

Příští rok mu v tom proto pomůže další velký hráč – Panasonic, se kterým postaví novou továrnu pro 1 400 pracovníků v americkém Buffalu. První Muskovy solární panely by měly fabriku opustit už během léta a do roku 2019 by měla produkce dosáhnout solárního výkonu 1 GW.

Podle Reuters investuje Panasonic do společného podniku 256 milionů dolarů, což po přepočtu činí téměř 7 miliard korun. Rozhodně tedy nebude hrát jen tak nějaké druhořadé housle a i pro něj se jedná o hledání nových podnikatelských příležitostí, na které má Musk poměrně dobrý čuch.