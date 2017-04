Blokování reklam by mohla být v prohlížeči Chrome integrovaná funkce

Google prý uvažuje o tom, že by do svého prohlížeče Chrome integroval funkci pro blokování reklam. Jakkoli to může znít paradoxně, protože Google je firmou vydělávající na internetové reklamě, jistý smysl by to dávalo. Informace každopádně ještě není oficiální, přišel s ní na základě svých anonymních zdrojů renomovaný deník The Wall Street Journal.

O zavedení funkce se v Googlu údajně mluví již delší dobu a její uvedení do praxe by mohlo nastat už v průběhu několika týdnů. Pořád ale ještě nepadlo finální rozhodnutí.

Funkce by určitě nebyla prezentována jako univerzální blokátor reklam, ale jako nástroj pro eliminaci „rušivých sdělení“. Jeho účelem by mělo být potlačení agresivních forem internetové reklamy, ale ty vyhovující by byly zobrazovány dál. Pochopitelně by mezi nimi byly i reklamy nabízené Googlem.

Google by tím ale vstoupil ne velmi tenký led. Jeho prohlížeč je aktuálně nejrozšířenější a sám je největším prodejcem internetové reklamy. Nařčení ze zneužití monopolního postavení na trhu by na sebe asi nenechalo dlouho čekat.

Jenže Google by se to mohl snažit obejít tím, že rozhodování o tom, co je ještě akceptovatelná reklama, by zajišťovala nestranná organizace Coalition for Better Ads. Je to sdružení firem ze všech pozic reklamního řetězce – jsou zde zastoupeni mediální vydavatelé, ale také poskytovatelé internetových reklamních systémů, marketingové agentury, ale i významní inzerenti.

Tato organizace vypracovala průzkum na více než 25 tisících respondentech internetových uživatelů z Evropy nebo Severní Ameriky a na základě výsledků stanovila standardy agresivní reklamy pro desktopy i mobilní telefony. Právě ty by mohly být v Chromu nově potlačovány. Jedná se například o vyskakovací okna, překryvnou reklamu s odpočtem atp. (viz galerie výše).

Google by tedy na zavedení blokace reklamy ve svém prohlížeči bezesporu vydělal. Už třeba jen proto, že by část uživatelů přiměl k tomu, aby si z prohlížeče odinstalovali doplňky blokující reklamy kompletně všechny. Že tito uživatelé ukrajují Googlu ze zisku nezanedbatelné prostředky dokazuje fakt, že firma platí vydavatelům blokátoru AdBlock Plus za to, aby reklamy Googlu zobrazoval.