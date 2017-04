Blíží se Den Země, jako dárek dostaneme nový Google Earth

Google Earth vznikl téměř před patnácti lety, tehdy pod názvem EartViewer 3D. Vyvíjet jej začala společnost Keyhole, kterou mimo další subjekty financovala také CIA. Google službu odkoupil o tři roky později, přejmenoval na Google Earth a postupně do ní přidal funkce jako možnost prohlížet sluneční soustavu nebo podporu pro virtuální realitu. Zároveň ale ty nejdůležitější možnosti přebraly webové Google Maps a aplikace Earth se tak dostala do ústraní. Změnit by to měla nová verze, kterou Google představí 18. dubna.

Právě na toto datum si Google sezval novináře do Whitney Museum of American Art, kde už na podzim představil verzi Google Earth pro HTC Vive. Nyní se však čeká kompletně nová aplikace, kde by mělo být zapojení vlastních brýlí Daydream VR pouze jednou z nových možností.

Z pozvánky se bohužel dozvíme pouze to, že půjde o zcela nový zážitek a že se akce koná jen 4 dny před Dnem Země. Čekáme ale také nové rozhraní, které by si modernizaci rozhodně zasloužilo.

Používáte Google Earth nebo jej kompletně nahradily Google Maps? A jaké nové funkce byste přivítali?