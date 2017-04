Autor BitTorrentu: Bitcoin není dobrá krypotměna. Vymyslím novou a lepší

Bram Cohen možná není tak známý jako současné celebrity internetového světa, jeho vynález už ale v životě použil kde kdo. Cohen je totiž tvůrce bittorrentového protokolu, který dnes tvoří ohromnou část každodenní elektronické komunikace.

Nyní Cohen prozradil TorrentFreaku, že má další plány. Nepůjde už o sdílení souborů, ale o peníze, softwarový inženýr by totiž rád vyvinul nástupce Bitcoinu.

Nejpopulárnější internetovou měnu kritizuje hned z několika důvodů, přičemž jednou z největších slabin má být tzv. 51 % attack. Ten popisuje teoretický problém Bitcoinu v případě, že se najde entita, která ovládne těžbu. V takovém případě by měla pod kontrolou tok transakcí v celém systému a mohla by určovat pravidla hry. Stačí přitom jediné, zapojit do těžby obrovské množství svých vlastních počítačů, které budou dnem a nocí pracovat. Pro jednotlivce je to nemožné, pro stát s dostatečnými technologickými kapacitami (Čína, USA aj.) už ale ano.

Cohen proto navrhuje nový systém, který by byl zároveň energeticky mnohem úspornější. Bitcoinové transakce se totiž autorizují pomocí velmi komplikovaných výpočtů na počítačích dobrovolníků, kteří po ověření dostatečného množství transakcí obdrží od systému automaticky určitou částku. Právě tomuto procesu se říká těžba.

Podle Cohena je však tento přístup neefektivní, autorizace transakcí je totiž vzhledem k rostoucímu objemu energeticky stále náročnější a tedy i dražší. Navrhuje tedy alternativní přístup, na kterém je postavená třeba experimentální kryptoměna Burstcoin. Namísto algoritmu typu PoW (Proof-of-Work) používá PoC (Proof-of-Capacity), který spíše než CPU/GPU zatěžuje paměť počítače a je tedy mnohem šetrnější a v důsledku levnější.

Cohenův systém by zároveň měl nabídnout lepší ochranu před teoretickým ovládnutím měny třeba skrze zmíněný 51% útok. Autor BitTorrentu tedy oznámil, že založí nový startup a pustí se do vývoje. Takových experimentů zde již samozřejmě byla celá hromada, Cohenovo jméno a dobré styky s vývojáři samotného Bitcoinu, ale dávají jeho vizi přeci jen určitý příslib.