Apple pracuje na optickém senzoru pro měření cukru v krvi, měl by být v budoucí generaci chytrých hodinek Watch

Chytré hodinky jsou sice pohodlné pro rychlé vyřizování oznámení, ale hlavní přidanou hodnotou jsou senzory, protože na rozdíl od mobilního telefonu se nachází přímo na kůži.

Apple Watch Series 2 mají jeden z nejpřesnějších senzorů pro srdeční tep a je jen otázkou času, než budou přibývat další typy pro měření dalších vlastností našeho těla. CNBC přineslo informaci, že v Applu už od dob Steva Jobse pracuje malý tajný tým složený přibližně z 30 lidí na velmi složitém a důležitém senzoru, který může ovlivnit život obrovského množství lidí.

Nový optický senzor je zaměřený na neinvazivní snímání cukru v krvi, což dle tvrzení není jednoduchá záležitost – hlavně kvůli tomu, aby senzor dodával neustále spolehlivé informace.

Zatím není jasné, jestli už byl senzor dokončený a kdy bychom se mohli dočkat, ale nejspíše ještě nebude v následující generace Watch Series 3, kterou lze očekávat na konci roku.

Až se podaří takové řešení vyvinout (podle odhadu expertů to vyžaduje náklady v objemu stamilionů, možná i miliard dolarů) a integrovat do Apple Watch, bude to určitě znamenat obrovský zájem lidí, kteří trpí cukrovkou.

Foto: Joho345, CC BY 4.0