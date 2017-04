Antivirová společnost omylem označila jako malware systémové soubory. Zákazníkům se zhroutily Windows

Antivirový výrobce Webroot v těchto dnech řeší nepříjemnou kauzu, které jistě ve skrytu duše děsí úplně všichni z oboru. Bezpečnostní program totiž před několika hodinami chybně označil zcela korektní soubory jako malware a zablokoval je. Jedná se tedy o klasický případ false-positive.

Kdyby se jednalo o pár osobních souborů z uživatelské složky, asi by o nic nešlo a uživatel by soubory prostě odstranil z trezoru, v tomto případě však Webroot zablokoval třeba systémové soubory vývojové verze Windows z programu Insider Preview. To v praxi vedlo k tomu, že systém havaroval a přirozeně odmítal nastartovat.

Webroot seem to have angered a lot of their customers.... the system is in utter meltdown after borking legit system and app files. Ooops. — Neil Jackson (@Jaxxnet) 24. dubna 2017

Některým dalším zákazníkům pak podle Ars Techniky program podobným způsobem zablokoval některé podnikové aplikace. Webroot nyní musí ožehavou kauzu urychleně vyřešit, jeho marketingové oddělení ale bude průšvih řešit asi ještě docela dlouho.

@Webroot everything is breaking, money is flying out the window... where are you? I have been on hold 20+min — iSupportU (@isupportu) 24. dubna 2017